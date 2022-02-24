Аэропорты Москвы отменили больше 60 рейсов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Москвы с утра 24 февраля отменили десятки рейсов.

Как следует из табло аэропорта "Шереметьево", в настоящее время отменены 47 рейсов, преимущественно в южном и юго-западном направлении. Среди них рейсы в Анапу, Сочи, Воронеж, Волгоград. Симферополь и Хургаду.

Еще девять рейсов задержаны.

Кроме того, девять и восемь рейсов соответственно отменены из "Домодедово" и "Внуково".

Еще 10 и 11 соответственно задержаны.

Росавиация объявила, что на юге России аэропорты 12 городов прекратили работу до 3:45 2 марта из-за войны на Украине.

Это города Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Пассажирам и встречающим настоятельно рекомендовано в эти аэропорты не приезжать.

Одновременно стало известно, что отменены все рейсы из аэропорта Волгограда.

Запрещено использование воздушного пространства на юге России.