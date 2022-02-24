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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Аэропорты Москвы отменили больше 60 рейсов

Аэропорты Москвы отменили больше 60 рейсов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Москвы с утра 24 февраля отменили десятки рейсов.

Как следует из табло аэропорта "Шереметьево", в настоящее время отменены 47 рейсов, преимущественно в южном и юго-западном направлении. Среди них рейсы в Анапу, Сочи, Воронеж, Волгоград. Симферополь и Хургаду.

Еще девять рейсов задержаны.

Кроме того, девять и восемь рейсов соответственно отменены из "Домодедово" и "Внуково".

Еще 10 и 11 соответственно задержаны.

Росавиация объявила, что на юге России аэропорты 12 городов прекратили работу до 3:45 2 марта из-за войны на Украине.

Это города Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Пассажирам и встречающим настоятельно рекомендовано в эти аэропорты не приезжать.

Одновременно стало известно, что отменены все рейсы из аэропорта Волгограда.

Запрещено использование воздушного пространства на юге России.

Хроника Военная операция на Украине
Москва Шереметьево Домодедово Внуково Росавиация Украина

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