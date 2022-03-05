Пресс-секретарь посольства США в Москве покинул свой пост

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц покинул Россию, сообщили "Интерфаксу" в субботу в американской дипмиссии.

"Да, Джейсон покинул свой пост", - сообщила агентству новая пресс-секретарь посольства Дженнифер Палмер.

В январе 27 сотрудников российского посольства в США вынуждены были покинуть Вашингтон в соответствии с предписанием Госдепартамента. Еще 28 человек должны будут покинуть США к 30 июня этого года.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в начале февраля сообщал, что численность дипломатического состава посольства США в Москве продолжает сокращаться в соответствии с требованиями российской стороны.