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США сокращают число своих дипломатов в РФ по требованию Москвы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Численность дипломатического состава посольства США в Москве продолжает сокращаться в соответствии с требованиями российской стороны, сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Я фиксирую, что американская сторона следует нашим предписаниям. К сожалению, процесс сокращения персонала с обеих сторон продолжается. Это не наш выбор, но люди из американского посольства в Москве уезжают, в соответствии с требованиями, которые мы выдвинули", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса", покинули американские дипломаты Россию в качестве ответной меры на высылку 27 российских дипломатов из Вашингтона в январе этого года.

В конце января глава МИД России Сергей Лавров назвал хамством требование США немедленно дать визы охранникам посла Джона Салливана в Москве и угрозу в противном случае попросить посла Анатолия Антонова уехать из Вашингтона.

В российском посольстве ранее сообщали, что в сентябре 2021 года американцы передали список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 - к 30 июня этого года.

США Россия МИД РФ

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