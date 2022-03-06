В Москве связали рост цен на овощи с их сезонным замещением импортом

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - На ряд овощей в Москве выросли цены в связи с сезонным замещением российской продукции импортной, сообщил в воскресенье журналистам руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"В настоящее время действительно отмечается сезонный рост цен на овощи, от 2% на картошку до 17% на капусту с начала года. Рост цен связан с появлением на рынке импортной овощной продукции, замещающей отечественную", - сказал он.

Немерюк пояснил, что собранный в 2021 году объем урожая капусты, моркови и лука закончился. На полки магазинов поступает продукция, выращенная в теплицах, увеличивается доля импорта из Турции и Китая.

По его словам, цены стабилизируются в июне 2022 года после поступления овощей нового урожая из южных регионов.