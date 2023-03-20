Эксперт отметила низкую самообеспеченность России луком

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Цены на лук, лидирующие в России среди плодоовощной продукции по темпам роста с начала 2023 года, немного успокоились, но самообеспеченность им находится на низком уровне, заявила старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Варвара Сердюкова на форуме ""Магнит" и агробизнес:".

"Сейчас складывается интересная ситуация с луком: в январе-феврале был бурный рост цен, связанный с ограничением экспорта из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана", - сказала она.

Из-за этого, отметила она, отпускные цены на лук в некоторых регионах обогнали пиковые значения прошлого года. К настоящему времени, по ее словам, Казахстан выделил квоту на экспорт лука в размере 20 тыяч тонн, Киргизия и Узбекистан отменили запрет на экспорт.

"Рынок подуспокоился, но самообеспеченность репчатым луком среди овощей борщевого набора находится на наиболее низких уровнях", - сказала Сердюкова.

Как сообщал Росстат, в 2022 году Россия увеличила сбор лука на 3,8%, до 1,602 млн тонн против 1,543 млн тонн годом ранее.

По данным Росстата, потребительские цены на лук в стране с начала года (к 13 марта) выросли на 73,8%. В частности, в феврале лук подорожал на 34,2%, продемонстрировав самый высокий темп роста среди плодоовощной продукции за минувший месяц.