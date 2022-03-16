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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Пострадавшие от радиации москвичи получат выплаты в связи с годовщиной аварии на ЧАЭС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы предоставят единовременную выплату в размере от 3 до 10 тысяч рублей пострадавшим от радиации горожанам, следует из распоряжения столичного правительства.

"В целях дополнительной социальной поддержки граждан, пострадавших вследствие радиационных воздействий, (...) и в связи с 36-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС: произвести выплату единовременной материальной помощи", - говорится в сообщении.

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Выплату в размере 10 тыс. руб. получат москвичи, которые стали инвалидами из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" в 1957 году и других радиационных происшествий.

Выплату аналогичного размера получат горожане, которые стали инвалидами при несении военной службы в подразделениях особого риска, и ветераны указанных формирований, те, кто перенес лучевую болезнь и ликвидаторы радиационных катастроф.

По 5 тыс. руб. получат москвичи, которые были эвакуированы или переехали из зон радиационных катастроф, а также потерявшие кормильца вследствие указанных событий.

Кроме того, запланированы выплаты по 3 тыс. руб. ряду категорий москвичей, которые проживали в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

С перечнем оснований для выплаты указанных сумм можно ознакомиться на сайте правительства Москвы.

Авария на атомной электростанции в Чернобыле произошла в 1986 году. Кыштымская авария на химкомбинате "Маяк" случилась в 1957 году.

Москва ЧАЭС
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