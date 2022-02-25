Военные РФ сообщили, что взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на Украине, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, территория в районе Чернобыльской АЭС была взята под полный контроль накануне, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России.

Он сообщил, что с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

"Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме", - сказал Конашенков. По его словам, персонал АЭС продолжает обслуживать объекты станции в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.

ЧАЭС расположена на Украине вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева. Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий аварии приняли участие более 600 тыс. человек.

ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года. Вокруг станции установлена 30-километровая зона отчуждения.