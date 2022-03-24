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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Еноты Московского зоопарка вышли из зимней спячки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке еноты-полоскуны и енотовидная собака проснулись после зимней спячки. Об этом сообщает в четверг пресс-служба столичного зоосада в своем Telegram-канале.

"Вот и наши еноты-полоскуны вышли из зимней спячки. И, конечно, вместе с ними проснулась енотовидная собака Буба. У нее такие же биоритмы, как и у этих хвостатых "бандитов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что еноты стали гораздо активнее, уже не засыпают надолго и всегда ждут кипера (сотрудник, занимающийся уходом за животными) с очередной порцией лакомства.

Москва Московский зоопарк
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