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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:42

Синоптики ждут в Москве метель в воскресенье

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - К выходным в столичном регионе погода испортится, похолодает, поднимется ветер, а в воскресенье возможна метель, предупредил Гидрометцентр России.

"В ближайшее время солнечный антициклон покинет столичный регион и унесет с собой весеннее тепло. С северо-запада на столичный регион движется активный циклон, которому предстоит кардинально изменить характер погоды", - говорится в прогнозе.

Похолодает, возможны дожди и снег, будет дуть порывистый ветер.

К вечеру субботы, 26 марта похолодает до 0 градусов и пойдет мокрый снег. 27 марта похолодает до минус 2, пройдет метель, а скорость ветра при порывах будет достигать 22 метров в секунду.

Ночные морозы и холодная облачная погода днем установятся в Москве надолго, говорил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он посоветовал автомобилистам не менять шины на летние до 10 апреля.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва Московская область
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