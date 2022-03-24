Прокуроры в Москвы вынесли предостережения компаниям Nike и Coca-Cola

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры вынесли предостережения руководителям восьми компаний под иностранным контролем, сообщила "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

"В целях соблюдения налогового законодательства, трудовых прав работников и недопущения их нарушений прокуратура Москвы объявила предостережения руководителям восьми компаний, находящихся под иностранным контролем и приостановивших свою деятельность", - сказала Нефедова.

По данным источника "Интерфакса", речь идет OОО "Найк", ООО "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс", ООО "Манго Раша", АО "Сефора Рус", ООО "Империал Табакко Продажа и Маркетинг", ООО "Кока-кола ЭйчБиСи Евразия".

Также, по ее словам, вынесены предостережения представителям 12 компаний, осуществляющих производство и реализацию социально значимых продовольственных товаров, в том числе сахара и хлебобулочных изделий, о недопустимости повышения цен.

"Кроме того, для обеспечения законности в сфере ценообразования на бытовую технику и электронику пять руководителей крупных торговых сетей предостережены о недопустимости совершения действий, результатом которых могут явиться ущемление интересов потребителей, и неукоснительном соблюдении антимонопольного законодательства, а также ответственности за его нарушение", - сообщила Нефедова.