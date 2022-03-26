"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за усиления ветра 27 марта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе 27 марта до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

На сайте учреждения уточняется, что предупреждение о порывах ветра до 25 м/с действует с 8:00 до 18:00 воскресенья.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее стало известно о поваленных в субботу деревьях и городских конструкциях в Москве из-за порывов ветра до 20 м/с. Размер ущерба не уточняется, о пострадавших не сообщается.

Власти просят москвичей по возможности избегать пребывания на улице в непогоду.

Информация об ухудшении погодных условий направляется в смс-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в субботу, что ближайшие четыре дня в столице ожидается сильный ветер, дождь и снег.