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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Коммунальщики Москвы убирают поваленные ветром деревья и городские конструкции

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - По уточненному прогнозу синоптиков, ветер в Москве усилится до 20 м/с в субботу, до 25 м/с - в воскресенье, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Городские службы работают в режиме повышенной готовности: оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.

В мэрии заявили, в ликвидации последствий непогоды в Москве задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники.

"Организовано патрулирование зон отдыха и парков для дополнительного предупреждения горожан о неблагоприятных погодных явлениях", - уточняется в сообщении.

Власти просят москвичей по возможности избегать пребывания на улице в непогоду.

Информация об ухудшении погодных условий направляется в смс-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ближайшие четыре дня в Москве ожидается сильный ветер, дождь и снег.

Москва Комплекс городского хозяйства Москвы
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