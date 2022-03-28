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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

В Москве осудили девушку, бросившую "коктейль Молотова" в полицейского

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы признал виновной в нападении на полицейского девушку, бросившую в сотрудника МВД бутылку с зажигательной смесью в ходе февральской несанкционированной акции в центре столицы.

"Анастасия Левашова признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина.

22-летняя девушка признана виновной по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Как ранее сообщила представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова, 24 февраля в ходе акции в центре Москвы вблизи Пушкинской площади девушка "кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью". С 24 февраля в Москве прошли несколько несогласованных акций, связанный с ситуацией на Украине.

По данным СК, в ходе допроса девушка признала вину частично и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь.

Москва МВД
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