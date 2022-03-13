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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Почти 300 человек задержали на несанкционированной акции в Москве

Почти 300 человек задержали на несанкционированной акции в Москве
Фото: Contributor/Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали порядка трехсот граждан - участников несогласованной акции в центре столицы, сообщили в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"За различные нарушения общественного порядка задержаны около 300 человек, которые доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. Решается вопрос о привлечении их к ответственности", - сказали в полиции.

В МВД заявили, что сотрудники правоохранительных органов предприняли "все необходимые меры для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы".

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