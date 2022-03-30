Алексей Венедиктов пока не попал в кандидаты в Общественную палату Москвы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор закрытого радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, действующий член Общественной палаты Москвы, не попал в кандидаты в новый состав палаты ни по спискам Мосгордумы, ни по спискам мэра Сергея Собянина.

Если ему поступит предложение войти в новый состав палаты, он его рассмотрит, сказал он "Интерфаксу".

В Общественную палату Москвы входит 45 человек. Депутаты Мосгордумы 23 марта утвердили 15 кандидатов в новый состав, предложенных столичными НКО. Еще 15 человек 29 марта утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Утвержденные 30 человек определят остальные 15 кандидатур.

Венедиктов является заместителем председателя Общественной палаты Москвы и руководителем общественного штаба по наблюдению за выборами в городе.

"Эхо Москвы" начало вещание 22 августа 1990 года. Радиостанцию отключали от эфира в августе 1991 года по приказу ГКЧП, но тогда она продолжила вещание.

1 марта 2022 года вечером радиостанцию отключили от эфира, а ее сайт и сайт телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом) были заблокированы. В Роскомнадзоре объяснили, что это сделано по требованию Генпрокуратуры. Надзорное ведомство обвинило эти СМИ в распространении фейков о событиях на Украине и призывов к экстремизму.

3 марта совет директоров ЗАО "Эхо Москвы", созванный холдингом "Газпром медиа" по представлению Генпрокуратуры, решил закрыть радиостанцию и ее сайт. 4 марта мэрия Москвы расторгла с "Эхом" договор об аренде помещений. 5 марта был расторгнут трудовой договор с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым. С 9 марта на частоте "Эха" в Москве и Подмосковье вещает радио Sputnik, принадлежащий RT. Частоты "Эха" выставлены на конкурс.