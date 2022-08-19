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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Общественная палата Москвы набрала 70% от своего корпуса наблюдателей за выборами

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В корпус наблюдателей на муниципальные выборы от столичной Общественной палаты записались 7 тысяч человек, это 70% корпуса, сообщил на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве его руководитель Вадим Ковалев.

Набор наблюдателей продолжается. На следующей неделе их начнут обучать.

Всего Общественная палата Москвы планирует набрать 10 тысяч человек для наблюдения за ходом выборов.

Ранее на этом же заседании штаба стало известно, что местную систему электронного голосования протестируют 26 августа.

В Москве 9-11 сентября пройдут выборы муниципальных депутатов.

Москва Общественная палата Вадим Ковалев
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