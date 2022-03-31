Московский портал станет площадкой для бронирования номеров в отелях РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Бронировать номера в российских отелях можно будет на московском туристическом портале Russpass с апреля, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Новая функция будет удобна и самим гостиницам, и тем, кто планирует забронировать номер. При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия - комиссия 5%", - сказала Сергунина, ее слова приводятся в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

Она добавила, что в перспективе пользователям портала, бронирующим с его помощью отели, станут доступны бонусы - ранний или поздний заезд и выезд, специальные тарифы.

Для представления гостиницы на портале необходимо подать заявку и принять онлайн-оферту, отмечается в сообщении.

Russpass - московский цифровой туристический сервис, позволяющий спланировать путешествие по России.

4 марта крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья Booking.com перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России и приостановил работу в стране на фоне обострения ситуации на Украине. Компания была не первой, которая покинула российский рынок: о приостановке деятельности объявлял и сервис по бронированию жилья для туристов Airbnb.