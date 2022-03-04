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Сервис бронирования отелей Вooking.com приостановил работу в России

Сервис бронирования отелей Вooking.com приостановил работу в России
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сервис онлайн-бронирования отелей Вooking.com прекратил работу в России, платформа не позволяет найти или забронировать гостиницу на территории страны.

Официальный сайт сервиса в пятницу вечером перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России. При этом поиск отелей для зарубежного бронирования все еще возможен.

Официального уведомления от компании пока не поступало.

Ранее американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. объявил, что временно прекращает работу в России и Белоруссии.

Вooking Россия

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