Строящиеся башни в "Москва-Сити" назвали Moscow Towers

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Шестидесятидвухэтажный небоскреб, который строят на 15-м участке центра "Москва-Сити" получил официальное название Moscow Towers, сообщили в Knight Frank Russia, компании-консультанте проекта. Роспатент зарегистрировал это название и товарный знак в марте.

Небоскреб Moscow Towers состоит из двух башен на общем стилобате высотой 283 метров. Он включает 62 наземных и 6 подземных этажей. Переходные мосты между башнями образуют лобби высотой более 20 метров с зимними садами, зонами отдыха и панорамными видами на город. Силуэт небоскреба образует стилизованную букву "М".

Архитектурная концепция и проект разработаны международным бюро Werner Sobek под руководством немецкого архитектора и инженера Вернера Зобека.

Здание находится в высокой стадии готовности, там продолжаются строительные и фасадные работы.

В башнях общей площадью 400 тысяч квадратных метров офисная зона займет 256 тысяч кв.м, торговая - 15 тысяч кв.м, апартаменты - 19 тысяч кв.м. Также там будут открыты рестораны, конгресс-холл и парковка на 1242 автомобиля.

Уже идут переговоры с потенциальными якорными арендаторами, а продажи апартаментов начнутся в ближайшее время, отметили в Knight Frank Russia.

"Арендаторам доступны помещения площадью от 1800 до 9000 кв.м на одном этаже, что позволит оптимизировать логистику внутри офиса и будет удобно для размещения крупных компаний", - говорится в сообщении.

На 58-61 этажах будет выделено 210 апартаментов, на 62 этаже - 14 пентхаусов, в том числе двухуровневых и со вторым светом. На 55 этаже для резидентов будет создано клубное пространство с фитнес-залом, зонами спа и велнес, лаундж с баром.

Из Moscow Towers будет организован собственный выход к станции метро "Выставочная", в ТЦ "Афимолл" и подземную часть "Москва-Сити". Для автомобилей есть собственный выезд на 1-й Красногвардейский проезд.