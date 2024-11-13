В Москве строят 12 небоскребов выше 200 метров

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - На первичном рынке Москвы представлено 12 проектов небоскребов высотой от 200 метров, подсчитали в "Метриум".

"В них продается 3,4 тысяч квартир и апартаментов. Квартирография проектов суммарно включает порядка 22,7 тысяч лотов", - говорится в исследовании компании.

Среди проектов со зданиями высотой от 200 м два относятся к комфорт-классу, пять - к бизнес-классу, пять - к премиум-классу. Предложение в небоскребах составляет 6,6% от общего объема в старых границах города (без учета элитного сегмента).

Минимальная стоимость квартиры в проектах с небоскребами высотой от 200 м - 7 млн рублей (за 20,9 кв. м). Самый дорогой лот в таких комплексах стоит 305,2 млн рублей (за 218 кв. м).