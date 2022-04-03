В Центральной клинической больнице РАН произошел пожар

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Центральная клиническая больница РАН загорелась в Москве, спасители выехали на место происшествия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Очаг пожара находится на пятом этаже одного из корпусов ЦКБ РАН в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Горит одна из палат в терапевтическом отделении на пятом этаже шестиэтажного корпуса", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет.