В Центральной клинической больнице РАН произошел пожар
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Центральная клиническая больница РАН загорелась в Москве, спасители выехали на место происшествия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Очаг пожара находится на пятом этаже одного из корпусов ЦКБ РАН в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Горит одна из палат в терапевтическом отделении на пятом этаже шестиэтажного корпуса", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших нет.