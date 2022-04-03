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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:37

Источник сообщил об охваченном огнем этаже в корпусе московской больницы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пожаром охвачен почти весь пятый этаж корпуса Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре (юго-запад Москвы), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, горит несколько помещений на пятом этаже. Сильное задымление. Охвачен почти весь пятый этаж по всей площади. Есть угроза шестому этажу", - сказал источник.

Проводится эвакуация.

"Эвакуированы до 15 человек, трое лежачих. Никто не пострадал", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем на Литовском бульваре загорелась Центральная клиническая больница РАН. Очаг пожара, по данным источника, находился на пятом этаже одного из корпусов больницы. По его словам, загорелась одна из палат в терапевтическом отделении на пятом этаже шестиэтажного корпуса.

Москва
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