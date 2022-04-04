Четверо пострадавших в ДТП под Волоколамском находятся в крайне тяжелом состоянии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - 12 человек госпитализированы в медучреждения Московской области после аварии с участием рейсового автобуса под Волоколамском, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова в понедельник.

"14 человек всего, двое погибших у нас. Четверо в крайне тяжелом состоянии. Без реанимации практически восемь человек", - сказала Стригункова на совещании губернатора с главами министерств и округов в Подмосковья.

Она отметила, что двоих в крайне тяжелом состоянии сразу перевезли вертолетами в Красногорск, еще двоих стабилизируют в Волоколамске, затем также направят в Красногорск.

"Остальные средней тяжести – они останутся в Волоколамской ЦРБ", - уточнила Стригункова.

В свою очередь заместитель председателя правительства региона Анна Кротова сообщила, что водитель находится в шоковом состоянии.

Она отметила, что, по его словам, авария произошла после того, как автобус подрезал другой автомобиль.