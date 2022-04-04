Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Четверо пострадавших в ДТП под Волоколамском находятся в крайне тяжелом состоянии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - 12 человек госпитализированы в медучреждения Московской области после аварии с участием рейсового автобуса под Волоколамском, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова в понедельник.

"14 человек всего, двое погибших у нас. Четверо в крайне тяжелом состоянии. Без реанимации практически восемь человек", - сказала Стригункова на совещании губернатора с главами министерств и округов в Подмосковья.

Она отметила, что двоих в крайне тяжелом состоянии сразу перевезли вертолетами в Красногорск, еще двоих стабилизируют в Волоколамске, затем также направят в Красногорск.

"Остальные средней тяжести – они останутся в Волоколамской ЦРБ", - уточнила Стригункова.

В свою очередь заместитель председателя правительства региона Анна Кротова сообщила, что водитель находится в шоковом состоянии.

Она отметила, что, по его словам, авария произошла после того, как автобус подрезал другой автомобиль.

Московская область Волоколамск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар в одном из корпусов ЦКБ РАН потушен

Пожар в одном из корпусов ЦКБ РАН потушен

В Центральной клинической больнице РАН произошел пожар

Сугробы в Москве за сутки подросли на 21 см

Сугробы в Москве за сутки подросли на 21 см

За сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

На улицы Москвы для устранения последствий снегопада вывели 10 тысяч единиц спецтехники

На улицы Москвы для устранения последствий снегопада вывели 10 тысяч единиц спецтехники

Более 5 тысяч коек в Москве выведут из фонда для пациентов с коронавирусом

Более 5 тысяч коек в Москве выведут из фонда для пациентов с коронавирусом

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Высота снежного покрова в Москве за выходные подрастет более чем на 10 см

Высота снежного покрова в Москве за выходные подрастет более чем на 10 см
Дипломатическое противостояние

Счета польского посольства в Москве заблокированы

Два десятка автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });