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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Два человека погибли при падении автобуса с эстакады в Подмосковье

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Автобус с пассажирами упал с эстакады на трассе М-9 в Московской области под Волоколамском, по предварительным данным, погибли два человека, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В городском округе Волоколамск, на 104 км трассы М-9, поворот на деревню Матренино, рейсовый автобус пробил отбойник и упал с эстакады", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительной информации, в автобусе находились 20 человек, двое из них погибли.

Позднее в прокуратуре Подмосковья подтвердили данные о двух погибших. "По имеющимся данным, ДТП с участием рейсового автобуса произошло сегодня. В результате двое человек погибли, информация о пострадавших уточняется", - сказали в прокуратуре.

В ходе проверки, проведение которой поручено Волоколамской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

Московская область Волоколамск МЧС
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