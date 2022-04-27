Прохладная и солнечная погода ожидается на майские праздники в московском регионе

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Поступающие с севера воздушные массы в четверг принесут похолодание в Москву и область, такая погода сохранится до 2 мая включительно, при этом будет малооблачно и осадков практически не прогнозируется. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Характер погоды начал меняться уже сегодня, что связано с тем, что циклон, который принес в столицу теплый воздух, уходит далеко на восток и северо-восток, и воздушные массы будут поступать с севера и северо-запада. (...) антициклон пришел надолго, включая первые дни мая", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в среду.

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра призвал не печалиться и не расстраиваться, так как погода будет прохладной, но солнечной.

"Да, погода прохладная, она заметно ниже нормы, но при антициклоне будет много солнца, малооблачная погода, солнечная и не очень заметный ветровой режим. Это такая комфортная погода и для отдыха за городом, будет преимущественно без осадков. При такой погоде можно загореть. Казалось бы холодно, но воздух сухой и чистый, подходит для загара", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что начавшееся перемещение прохладных воздушных масс и антициклон создадут условия для охлаждения почвы, что приведет к понижению ночных температур. Уже ближайшей ночью температура в Москве будет в диапазоне от -1 до +1 градуса, а до конца недели в отдельные ночи ожидается до -3 градусов. При этом дневные температуры прогнозируются от 9 до 12 градусов тепла.

По словам Вильфанда, по сравнению с началом текущей недели "погода откатится по своим климатическим рельсам и будет больше соответствовать концу первой декады апреля", тогда как 25-26 апреля она была на 4 градуса выше климатической нормы.

Согласно данным, размещенным на сайте Росгидромета, 3 мая в Москве и области погода вновь изменится, ночные температуры из минуса перейдут в плюс, в ночь на 3 мая ожидается +5...+10 градусов, днем до +13...+18, будет облачно и пройдет дождь.