Более 400 мероприятий пройдет в московских учреждениях культуры в майские праздники

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Праздничная программа, посвященная Дню весны и труда, а также Дню победы, пройдет в московских учреждениях культуры с 30 апреля по 13 мая, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В ближайшие две недели москвичей и гостей города ждут фотовыставки, концерты, показы отечественных фильмов - всего больше 400 мероприятий", - привели слова Сергуниной в департаменте культуры Москвы.

Заммэра добавила, что большая часть мероприятий будет посвящена 77-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне.

Мероприятия пройдут в музеях, библиотеках, кинотеатрах и других культурных пространствах Москвы.

Например, в сети кинотеатров "Москино" покажут картины советских режиссеров Василия Шукшина, Михаила Ромма, Семена Тимошенко, Михаила Калатозова.

С полной афишей мероприятий можно познакомиться на портале mos.ru.