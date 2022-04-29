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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

В центре Москвы нашли белокаменное надгробие XVIII века

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - При прокладке инженерных сооружений в Большом Гнездниковском переулке археологи обнаружили надгробную плиту дочери московского стольника XVIII века, сообщил "Интерфаксу" глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Во время земляных работ для прокладки инженерных коммуникаций была обнаружена белокаменная плита размером 77х77х20 см. В центре плиты нанесена надпись, контур оформлен картушем с растительным орнаментом в стиле нарышкинского барокко. По данным специалистов это надгробная плита XVIII века", - рассказал чиновник.

Он отметил, что ученые изначально предполагали, что в Большом Гнездниковском можно найти интересные артефакты.

"Долгожданная находка была обнаружена в тот момент, когда специалисты находились на соседнем объекте. Однако рядом оказались общественники, которые сразу обратились на нашу горячую линию. Благодаря этому археологи оперативно вернулись, извлекли артефакт из земли и перевезли его в мастерскую", - отметил Емельянов.

Чиновник поблагодарил неравнодушных граждан, которые сообщили в Мосгорнаследие о находке, и призвал москвичей внимательно относится к культурному наследию столицы.

Руководит археологическими работами на этом участке заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии РАН Леонид Беляев. По его словам, найденная плита принадлежит захоронению Марии, дочери Семена Федоровича Плещеева, ближайшего царского стольника. Она умерла в 1702 году.

"В настоящее время текст плиты тщательно изучается археологами Института археологии, и более подробная информация будет получена позже", - сказал Беляев.

Москва Мосгорнаследие Алексей Емельянов Леонид Беляев институт археологии РАН Семен Плещеев
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