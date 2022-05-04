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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:44

На Красной площади прошла вторая ночная тренировка парада Победы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - На Красной площади в среду состоялась вторая ночная репетиция военного парада, посвященного 77-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Пешая колонна сформирована из 33 парадных расчетов. Численность пешей колонны - более 10 тысяч военнослужащих, говорится в сообщении.

Как отмечает Минобороны, "в состав механизированной колонны включена 131 единица современной военной техники", в том числе танки Т-14 "Армата", бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитная ракетная система С-400 "Триумф".

Также в состав механизированной колоны включены образцы боевых многофункциональных робототехнических комплексов "Уран-9", пусковые установки ракетного комплекса "Ярс".

Генеральная репетиция Парада на Красной площади состоится 7 мая в 10:00 московского времени.

Минобороны РФ
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