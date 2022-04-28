Репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - На Красной площади в четверг состоялась первая ночная репетиция пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, посвященного 77-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Пешая колонна сформирована из 33 парадных расчетов, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, Кронштадского кадетского корпуса и участников Всероссийского движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска. Численность пешей колонны составит более 10 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.

"Парадный расчет военнослужащих женского пола представят курсанты 6 военно-учебных заведений: Военного университета, Военной академии связи, Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии, Военной академии Воздушно-космической обороны, Военной академии радиационной, химической и биологической защиты", - отметили в Минобороны.

По данным министерства, в состав механизированной колонны включена 131 единица современной военной техники.

"В тренировке приняли участие четыре типа танков: исторические, современные и перспективные образцы. Расчет легендарного танка Т-34 традиционно возглавит механизированную колонну. Современная линейка танков представлена боевыми машинами: Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв", перспективная - танком Т-14 "Армата". В состав мехколонны также включены бронеавтомобили повышенной защищённости семейства "Тайфун" с различными боевыми модулями. Боевые машины для мотострелковых подразделений представлены современными БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и перспективной БМП "Курганец-25", - говорится в сообщении.

Реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" и самоходная артиллерийская установка "МСТА-С" представят вооружение ракетных войск и артиллерии.

Современные зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности "Бук-М3" и "Тор-М2" представят вооружение войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск. Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" представит оборонительные противовоздушные комплексы Воздушно-космических сил.

Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

Также в состав механизированной колоны включены образцы боевых многофункциональных робототехнических комплексов "Уран-9", пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", бронетранспортеры БТР-82А, в том числе перспективный колесный бронетранспортер на платформе "Бумеранг".

Перед ночной тренировкой пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 13 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.

Вторая ночная тренировка на Красной площади состоится 4 мая, генеральная репетиция - 7 мая.