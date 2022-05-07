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В Москве после реконструкции открыли станцию метро "Рижская"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Москве открыли после реконструкции станцию Калужско-Рижской ("оранжевой") линии метро "Рижская", сообщили в субботу в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Сегодня закончили капитальный ремонт на "Рижской" - ей снова могут пользоваться порядка 30 тыс. пассажиров. Такое полное обновление делает станцию еще безопаснее, комфортнее и надежнее, и позволит не проводить масштабных работ в течение 30 лет", - приводятся в сообщении слова заммэра города Максима Ликсутова.

Он выразил надежду, что "Рижская" в ближайшие пять лет станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы. Он объединит две линии метро и три линии Московских центральных диаметров.

В результате реконструкции на станции установили четыре эскалатора, раньше там было на один меньше.

На "Рижской" заменили все напольное покрытие и облицовку стен, восстановили эскалаторные торшеры, деревянные двери и лепной декор.

Также на станции заменили коммуникации, обновили фасады вестибюля и укрепили несущие конструкции. На выходе установили дополнительно шесть турникетов.

Первый раз станция открылась 1 мая 1958 года.

Москва Рижская
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