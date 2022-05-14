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Строительство Рублево-Архангельской линии метро запустят в конце 2022-го - начале 2023 г.

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - К активным строительным работам на участке Рублево-Архангельской линии метро между станциями "Шелепиха" и "Липовая роща" планируется приступить в конце 2022 года - начале 2023 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Сейчас на участке от станции "Шелепиха" до станции "Липовая роща" ведутся подготовленные работы. Основные работы по строительству участка планируют начать в конце этого - начале следующего года", - сказал он.

По его словам, параллельно ведется уточнение градостроительных решений второго этапа Рублево-Архангельской линии от станции "Липовая роща" до станции "Рублево-Архангельская".

Как добавил Бочкарев, проектирование этого участка предполагается завершить в 2023-2024 годах.

Рублево-Архангельская линия метро соединит "Москва-Сити" с деловым кластером в Рублево-Архангельском. Ее длина составит около 19 км, а маршрут пройдет через Строгино, Кунцево, Пресненский район Москвы и Хорошево-Мневники с заходом в Одинцовский и Красногорский округа Московской области.

Москва
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