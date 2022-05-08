Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве держится на одном уровне второй день подряд

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Чуть менее 400 случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, показатель держится на одном уровне второй день подряд, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По данным сайта, в российской столице за последние 24 часа зафиксировали 396 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о 387 инфицированных. Таким образом, данный показатель удерживается на одном уровне вторые сутки подряд.

За сутки в столичные больницы поступило 130 пациентов с коронавирусом.

За 24 часа в Москве скончалось 16 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 43 385.

Выздоровели за сутки 323 пациента с COVID-19. В общей сложности в столице от заболевания излечились 2 572 227 человека.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 8 мая составляет 2 763 721.

Хроника 09 января 2020 года – 08 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду

В Москве провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве

Худрук театра Вахтангова Римас Туминас прекратил свою работу в театре

Худрук театра Вахтангова Римас Туминас прекратил свою работу в театре

Режиссер Егор Перегудов стал худруком театра Маяковского

Режиссер Егор Перегудов стал худруком театра Маяковского

Гидрометцентр спрогнозировал резкое изменение погоды в Москве к 9 мая

Гидрометцентр спрогнозировал резкое изменение погоды в Москве к 9 мая

Суд в Москве 24 мая рассмотрит иск Навального к Росфинмониторингу

Суд в Москве 24 мая рассмотрит иск Навального к Росфинмониторингу

Отопительный сезон в Москве продлен из-за похолодания

Отопительный сезон в Москве продлен из-за похолодания

На "серой" ветке московского метро произошел технический сбой

Дублер Боровского шоссе начали строить в новой Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });