Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве держится на одном уровне второй день подряд

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Чуть менее 400 случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, показатель держится на одном уровне второй день подряд, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По данным сайта, в российской столице за последние 24 часа зафиксировали 396 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о 387 инфицированных. Таким образом, данный показатель удерживается на одном уровне вторые сутки подряд.

За сутки в столичные больницы поступило 130 пациентов с коронавирусом.

За 24 часа в Москве скончалось 16 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 43 385.

Выздоровели за сутки 323 пациента с COVID-19. В общей сложности в столице от заболевания излечились 2 572 227 человека.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 8 мая составляет 2 763 721.