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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

В Москве завершился парад Победы

В Москве завершился парад Победы
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Москве на Красной площади в понедельник состоялся парад, знаменующий 77-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Парад начался в 10:00 под бой кремлевских курантов. По данным Минобороны РФ, в нем принимали участие 11 тысяч человек и 131 образец современной боевой техники.

Летная программа парада Победы на Красной площади в Москве была отменена.

Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчетов. Парадный расчет женщин-военнослужащих представили курсанты шести военно-учебных заведений.

В Минобороны РФ сообщили, что участники специальной военной операции по освобождению ДНР и ЛНР присутствовали на параде Победы.

"В состав парадного расчета 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии на бронетранспортерах "Ракушка" вошли участники специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Москве в 22:00 состоится праздничный салют.

Москва
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