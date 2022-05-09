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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Путин возложил венок к Вечному огню

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по окончании военного парада на Красной площади по традиции возложил венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, российские военачальники.

Президент России поправил ленты на почти двухметровом венке из алых гвоздик и почтил память защитников Отечества минутой молчания.

Затем мимо Вечного огня прошла маршем рота почетного караула. После этого глава государства возложил букеты гвоздик к стелам городов-героев и городов воинской славы. Камера показала, как Путин идет вдоль мемориалов, останавливаясь у каждой их них.

Ранее президент РФ выступил на параде на Красной площади.

Москва Вечный огонь Владимир Путин
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