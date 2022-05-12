Отопительный сезон в Москве завершат в ближайшие дни

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Отопление в московских домах и учреждениях отключат в течение пяти дней после 14 мая, сообщила пресс-служба ПАО "МОЭК".

"ПАО "МОЭК" (...) с 14 мая 2022 года приступает к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы. Это предполагает поэтапное отключение отопления в течение пяти дней более чем в 74 тыс. зданий, в числе которых около 34 тыс. жилых домов", - говорится в сообщении.

Сначала планируется отключить отопление в промышленных и административных зданиях, затем последовательно в жилых домах, школах, детских садах и медучреждениях.

Отопительный сезон завершается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется на уровне выше 8 градусов. Так, в 2021 году в Москве отопление отключали с 10 мая, в 2020 - с 7 мая. В 2017 году теплоснабжение было остановлено 1 мая, однако после аномального похолодания вновь запущено до 18 мая.