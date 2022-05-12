Минтранс Подмосковья предупредил о "сезоне дождей" до конца мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Московской области начинается "активный дождливый сезон", который продлится до конца месяца, сообщил подмосковный Минтранс, ссылаясь на прогноз синоптиков, по которому в мае будет еще 17 дней с осадками.

"До конца недели температура будет колебаться от 13 до 20 градусов днем, и 6-8 градусов ночью. Сегодня, 12 мая, местами на территории Подмосковья пройдет сильный дождь, в отдельных районах гроза, ветер с порывами до 17 м/с. Осадки и сильный ветер с порывами 15-20 м/с сохранятся до конца недели", - говорится в пресс-релизе министерства.

Минтранс призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила движения и пристегиваться.

Ранее Управление МЧС по Москве предупредило жителей столичного региона, что во второй половине дня атмосферный фронт принесет кратковременные и местами сильные дожди, грозы и сильный ветер. Чиновники комплекса городского хозяйства отметили, что вечером и ночью в столице может выпасть до 19 мм осадков – это почти 40% от месячной нормы.