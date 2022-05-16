Для станции "Суворовская" московского метро запланировали построить второй вестибюль

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Второй вестибюль планируют построить для будущей станции "Суворовская" Кольцевой линии московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного градостроительного комплекса.

"В ходе корректировки проектной документации станции "Суворовская " прорабатывается возможность возведения второго вестибюля в дополнение к основному, запланированному на пересечении улиц Дурова и Делегатской", - рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарёв.

Как ожидается, второй вестибюль расположится на пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова. Это позволит осуществить примыкание через подземный переход к реконструируемому в настоящее время спорткомплексу "Олимпийский".

Платформу "Суворовской" свяжет со вторым вестибюлем подземный пешеходный переход протяженностью порядка 300 м, где планируется применить горизонтальные траволаторы длиной свыше 75 м. Сейчас ведутся подготовительные работы для обеспечения механизации стройплощадки на улице Дурова и ее подготовка к возобновлению строительно-монтажных работ.

Станцию "Суворовская" планируют построить между "Новослободской" и "Проспектом Мира" и сделать пересадочной на "Достоевскую" Люблинско-Дмитровского радиуса.

Станцию спроектировали еще в 1950-х годах под названием "Площадь Коммуны". Попытки строительства предпринимались в 1990-х и 2000-х годах. В 2012 году мэрия утвердила проект планировки станции "Суворовская", однако впоследствии из-за технических сложностей, длительных сроков строительства и высокой стоимости от проекта было решено отказаться, выработки законсервировали. Вновь решение о строительстве станции принято в 2019 году. Подготовительные работы начались в марте 2022 года.