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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:49

В московском метро решили установить первые траволаторы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве к вестибюлю станции метро "Суворовская", который еще не построили, подведут траволаторы в подземном переходе, сообщил заммэра города Андрей Бочкарев.

"На пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова планируется построить один из вестибюлей станции метро "Суворовская", который будет соединен со станцией 350-метровым подземным переходом. Здесь впервые в московском метро появятся траволаторы для пассажиров", - сказал он.

В мэрии считают, что траволаторы позволят пассажирам сократить время в пути до шести минут и облегчат перевозку тяжелого багажа.

Всего там должны установить три блока по четыре траволатора.

Решение возобновить законсервированное строительство станции "Суворовская" было принято в июле 2019 года. Станция расположится между существующими "Новослободской" и "Проспектом Мира" Кольцевой линии и станет пересадочной на станцию "Достоевскую" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

Станцию спроектировали еще в 1950-х годах под названием "Площадь Коммуны", ее пытались начать строить в 90-х, но так и не построили. Летом 2019 года мэр города Сергей Собянин отмечал, что массовой достройки станций по советским проектам на тот момент не планировалось.

Суворовская Московский метрополитен Москва Андрей Бочкарев
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