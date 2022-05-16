Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром в ближайшие часы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о дожде и сильном ветре в понедельник.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 16 мая с сохранением до конца суток в Москве местами ожидается кратковременный дождь, порывы ветра 13-18 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.