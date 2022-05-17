Две сотрудницы мэрии Москвы получили до 4,5 лет колонии за гибель детей на Сямозере

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к 4,5 и 4 годам колонии экс-замглавы департамента труда и социальной защиты населения столичной мэрии Татьяну Барсукову и сотрудницу департамента Елену Семкину за халатность по уголовному делу о гибели детей во время похода на карельском Сямозере, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговором суда Барсуковой назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии общего режима, Семкиной - в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде во вторник.

В свою очередь, в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ "Интерфаксу" уточнили, что осужденные также лишены права в течение двух лет занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Обе фигурантки признанными виновными в халатности, повлекшей смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

В чем обвиняли Барсукову и Семкину

Как установило следствие, Барсукова и Семкина организовали и утвердили техзадание для тендера по закупке путевок школьникам, не обеспечивающее необходимые меры безопасности во время их отдыха. В июне 2016 года, являясь ответственными за организацию отдыха детей сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей, Барсукова и Семкина не осуществили надлежащий контроль за выполнением исполнителем условий заключенного Барсуковой с ООО "Парк-Отель "Сямозеро"" государственного контракта на отдых детей в Республике Карелия.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Барсуковой и Семкиной 6 лет 11 месяцев и 6 лет десять месяцев колонии соответственно.

Фигурантки вину не признали и вместе с адвокатами настаивали в суде на вынесении оправдательного приговора.

Дело было рассмотрено со второй попытки. В 2018 году суд вернул материалы в прокуратуру, указав на то, что обвинительное заключение не содержит доказательств прямой причинно-следственной связи между гибелью детей и действиями Барсуковой и Семкиной по организации электронных торгов и опубликованию заявки на электронный аукцион на закупку путевок.

Гибель детей на Сямозере

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года: 47 детей и четыре инструктора из лагеря "Парк-Отель "Сямозеро" вышли в плохую погоду в водный поход на двух лодках и плоту и попали в шторм. В результате погибли 14 детей.

Сообщалось, что лагерь был переполнен, и детей оправляли в походы из-за нехватки мест. ФАС нашла признаки картельного сговора на аукционах с участием этой компанией по организации детского отдыха.

По итогам расследования случившегося перед судом в разное время предстали ряд фигурантов, в том руководство детского лагеря, инструкторы, чиновники республиканского Роспотребнадзора, которым были вынесены как обвинительные приговоры с назначением реального лишения свободы в качестве наказания, так и оправдательные.