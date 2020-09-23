Суд приостановил рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд приостановил рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере из-за службы в армии бывшего инструктора лагеря Валерия Круподерщикова, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат фигуранта Дмитрий Маслов.

"Судебный процесс приостановлен на время, пока мой подзащитный не вернется из армии. По-моему, ему осталось служить около двух месяцев, не больше", - сказал адвокат.

Как сообщалось, в июне Третий кассационный суд общей юрисдикции (Петербург) удовлетворил кассационное представление заместителя генпрокурора РФ об отмене оправдательного приговора бывшим инструкторам детского лагеря Круподерщикову и Павлу Ильину и направил дело на новое судебное рассмотрение.

В кассационном определении прокурор просил суд отменить приговор в отношении Круподерщикова и Ильина в части оправдания по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Трагедия на Сямозере

Трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Приговор по этому делу Петрозаводский городской суд огласил в марте 2019 года. На скамье подсудимых находились шесть человек, трое из них были оправданы. Так, экс-директор лагеря Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили по 9,5 лет колонии общего режима.

Экс-инструктор Круподерщиков был оправдан по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но признан виновным в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), за что получил восемь месяцев колонии-поселении, однако был освобожден за истечением срока давности.

Оправдательный приговор вынесли в отношении врио руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмилы Котович, экс-руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и бывшего инструктора Ильина в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

В июне 2019 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор в отношении Коваленко и Котович и направил их уголовное дело на рассмотрении в суд первой инстанции.