Территорию перед посольством США в Москве могут назвать "Площадь Защитников Донбасса"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Городская межведомственная комиссия по наименованию объектов Москвы оперативно рассмотрит предложение о присвоении территории у посольства США названия "Площадь Защитников Донбасса", сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов в среду.

"Комиссия приняла обращение о наименовании территории и рассмотрит его в кратчайшие сроки. Если решение по нему будет положительным, у площади, расположенной в историческом районе Москвы, появится новое название", - сказал Емельянов.

По его словам, безымянная территория, которую предложено наименовать, расположена на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в Пресненском районе.

"Это позволит посольству США получить новый адресный ориентир - его здания будут располагаться на площади Защитников Донбасса", - подчеркнул Емельянов.

Он напомнил, что в Пресненском районе находятся и другие объекты, посвященные участникам исторических событий.