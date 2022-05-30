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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:14

Предложение назвать площадь в Москве в честь защитников Донбасса вынесли на голосование

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - На сайте "Активный гражданин" началось голосование по выбору названия безымянной площади на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы, сообщил сайт мэрии.

На выбор предложено четыре варианта. Это площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики (в этом случае дополнительно будет подобрана площадь или улица, которую назовут в честь Луганской Народной Республики), площадь Героя России Владимира Жоги (погибший командир батальона ДНР "Спарта"). Четвертый вариант: называть площадь должны специалисты.

Принять участие в голосовании могут пользователи с полной учетной записью на портале mos.ru.

В середине мая депутаты Мосгордумы предложили назвать площадью Защитников Донбасса участок рядом с посольством США в Москве. Они также предложили присвоить дипмиссии этот адрес.

Москва Активный гражданин Донбасс США Владимир Жога ДНР ЛНР Пресненский район
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