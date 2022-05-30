Росреестр тестирует нейросеть для регистрации сделок

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Росреестр тестирует предобученную нейросеть, которая могла бы упростить работу сотрудников при регистрации сделок, но пока каждое пятое ее решение пока ошибочно, сообщила на конференции замруководителя ведомства Елена Мартынова.

"Процессы должны быть быстрыми и эффективными, но процент ошибок должен быть минимален. У нейросети 80% решений принимаются правильно, нам нужно 100%", - сказала она.

По ее словам, онлайн-сервисы, запущенные в период пандемии, показали свою эффективность. Сейчас в Росреестре работают над переходом на полностью электронное взаимодействие с застройщиками, а также автоматизацией ряда процедур.

"Основная задача Росреестра - обеспечение гарантий прав граждан на собственность. Внедряя технологии, мы не должны про это забывать", - подчеркнула Мартынова, отметив, что в случае ошибок, допущенных технологиями при регистрации сделок, не ясно, кто будет нести ответственность.

В марте и апреле территориальные органы Росреестра обследовали 3,5 тысячи участков земли с помощью беспилотников. Ведомство планирует отдавать приоритет дистанционным методам обследования участков и внедрять технологии "искусственного интеллекта" для анализа данных, которые получают беспилотники.