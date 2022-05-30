Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Росреестр тестирует нейросеть для регистрации сделок

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Росреестр тестирует предобученную нейросеть, которая могла бы упростить работу сотрудников при регистрации сделок, но пока каждое пятое ее решение пока ошибочно, сообщила на конференции замруководителя ведомства Елена Мартынова.

"Процессы должны быть быстрыми и эффективными, но процент ошибок должен быть минимален. У нейросети 80% решений принимаются правильно, нам нужно 100%", - сказала она.

По ее словам, онлайн-сервисы, запущенные в период пандемии, показали свою эффективность. Сейчас в Росреестре работают над переходом на полностью электронное взаимодействие с застройщиками, а также автоматизацией ряда процедур.

"Основная задача Росреестра - обеспечение гарантий прав граждан на собственность. Внедряя технологии, мы не должны про это забывать", - подчеркнула Мартынова, отметив, что в случае ошибок, допущенных технологиями при регистрации сделок, не ясно, кто будет нести ответственность.

В марте и апреле территориальные органы Росреестра обследовали 3,5 тысячи участков земли с помощью беспилотников. Ведомство планирует отдавать приоритет дистанционным методам обследования участков и внедрять технологии "искусственного интеллекта" для анализа данных, которые получают беспилотники.

Росреестр Елена Мартынова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Приставы взыщут с Google и Meta новые штрафы на 17 млн рублей

Приставы взыщут с Google и Meta новые штрафы на 17 млн рублей

Невзаимозаменяемые и нерегулируемые: перспективы NFT-рынка в России

Невзаимозаменяемые и нерегулируемые: перспективы NFT-рынка в России

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян

Судебные приставы РФ полностью взыскали с Google штрафы за неудаление контента

Судебные приставы РФ полностью взыскали с Google штрафы за неудаление контента

VK запустил бета-версию своего магазина приложений для Android

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

Ввоз в Россию кнопочных телефонов взлетел на 43% в I квартале

Ввоз в Россию кнопочных телефонов взлетел на 43% в I квартале

Путин потребовал снизить риски использования иностранного ПО в экономике РФ

Путин потребовал снизить риски использования иностранного ПО в экономике РФ

Путин заявил о провале киберагрессии против России

Российский рынок e-grocery в I квартале вырос более чем вдвое

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });