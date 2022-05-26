До вечера пятницы в Москве может выпасть почти 60% месячной нормы осадков

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Москве начался дождь, он продолжится в пятницу и до вечера 27 мая в отдельных районах города может выпасть до 30 мм осадков – это почти 60% месячной нормы. Об этом, ссылаясь на прогноз синоптиков, предупредил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Во время дождя скорость ветра при порывах может достигать 15 метров в секунду.

В мэрии призвали автомобилистов быть внимательней на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - не прятаться под деревьями.

Чиновники заверили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности и готовы устранять подтопления и разбираться с падением деревьев и обрывом ЛЭП.