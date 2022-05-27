Более 40% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Прирост осадков за ночь в столице, по предварительным оценкам, достиг 21 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в пятницу.

"К утру в городе выпало более 40% месячной нормы осадков, которая в мае насчитывает 51 мм", - рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 6:00 пятницы с главной метеостанции Москвы на ВДНХ.

Ранее власти столицы предупредили, что к вечеру пятницы в отдельных районах Москвы может выпасть до 30 мм осадков - почти 60% месячной нормы.

Из-за дождя городские службы переведены в усиленный режим работы.

Синоптики связывают дождливую погоду в столичном регионе с приходом атмосферного фронта с запада, из-за усиления ветра и грозы до 21:00 пятницы действует повышенный, "желтый" уровень опасности.

Днем в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра до 17 м/с. Температура воздуха не превысит 16-18 градусов.