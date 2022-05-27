Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:34

Более 40% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Прирост осадков за ночь в столице, по предварительным оценкам, достиг 21 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в пятницу.

"К утру в городе выпало более 40% месячной нормы осадков, которая в мае насчитывает 51 мм", - рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 6:00 пятницы с главной метеостанции Москвы на ВДНХ.

Ранее власти столицы предупредили, что к вечеру пятницы в отдельных районах Москвы может выпасть до 30 мм осадков - почти 60% месячной нормы.

Из-за дождя городские службы переведены в усиленный режим работы.

Синоптики связывают дождливую погоду в столичном регионе с приходом атмосферного фронта с запада, из-за усиления ветра и грозы до 21:00 пятницы действует повышенный, "желтый" уровень опасности.

Днем в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра до 17 м/с. Температура воздуха не превысит 16-18 градусов.

Метеобюро Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин объявил о "ковидной амнистии" в Москве

Собянин объявил о "ковидной амнистии" в Москве

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

Движение на зеленой ветке метро в Москве прервано из-за человека на рельсах

Источник сообщил о ликвидации возгорания на территории ЦАГИ в Подмосковье

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC

Предложение найма жилья в Москве превышает спрос в пять раз

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });