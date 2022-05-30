Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

В общественном транспорте Подмосковья могут запретить продажу билетов за наличные

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Законопроект об оплате проезда в салоне общественного транспорта только по безналичному расчету рассмотрят на ближайшем заседании Мособлдумы - 2 июня. Об этом сообщил ее пресс-центр.

При этом билеты можно будет по-прежнему приобрести за наличные в автоматах и кассах остановочных пунктов.

Необходимость такой меры связали с угрозами, которые возникают при покупке билета у водителя. "Зачастую водители отсчитывают сдачу во время движения, оплата наличными увеличивает время на посадку. Так, за 2021 год на водителей было наложено 7 тыс. штрафов за получение платы в процессе движения", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

В пресс-центре уточнили, что в настоящее время продажи проездных билетов за наличный расчет составляют около 2% от всех поездок. Все транспортные средства оборудованы терминалами безналичной оплаты, через которые можно оплатить проезд транспортными картами "Стрелка" и "Тройка", а также банковскими и социальными картами.

"Отказ от расчетов наличными в салоне позволит существенно сэкономить время, когда автобус стоит на остановке, и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения", - добавил Брынцалов.

Мособлдума Игорь Брынцалов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москвичей предупредили о возможном дожде с грозой в ближайшие часы

Москвичей предупредили о возможном дожде с грозой в ближайшие часы
Пандемия коронавируса

Собянин объявил о "ковидной амнистии" в Москве

Собянин объявил о "ковидной амнистии" в Москве

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

Движение на зеленой ветке метро в Москве прервано из-за человека на рельсах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });