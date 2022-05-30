В общественном транспорте Подмосковья могут запретить продажу билетов за наличные

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Законопроект об оплате проезда в салоне общественного транспорта только по безналичному расчету рассмотрят на ближайшем заседании Мособлдумы - 2 июня. Об этом сообщил ее пресс-центр.

При этом билеты можно будет по-прежнему приобрести за наличные в автоматах и кассах остановочных пунктов.

Необходимость такой меры связали с угрозами, которые возникают при покупке билета у водителя. "Зачастую водители отсчитывают сдачу во время движения, оплата наличными увеличивает время на посадку. Так, за 2021 год на водителей было наложено 7 тыс. штрафов за получение платы в процессе движения", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

В пресс-центре уточнили, что в настоящее время продажи проездных билетов за наличный расчет составляют около 2% от всех поездок. Все транспортные средства оборудованы терминалами безналичной оплаты, через которые можно оплатить проезд транспортными картами "Стрелка" и "Тройка", а также банковскими и социальными картами.

"Отказ от расчетов наличными в салоне позволит существенно сэкономить время, когда автобус стоит на остановке, и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения", - добавил Брынцалов.