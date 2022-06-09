Жители Подмосковья не смогут расплачиваться наличными в автобусах с 18 июня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Проверку оборудования для безналичной оплаты проезда проводят в общественном транспорте Подмосковья, возможность оплачивать проезд наличными закончится с 18 июня, сообщает в четверг пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В настоящее время перевозчики Московской области готовятся к отказу с 18 июня от приема наличных средств за оплату проезда в общественном транспорте региона. Все транспортные средства оборудованы стационарными валидаторами или мобильными терминалами для приема банковских и транспортных карт. Ведется проверка работы оборудования", - цитирует зампреда правительства Московской области Анну Кротову пресс-служба.

По ее словам, число точек продаж карт "Стрелка" и "Тройка" увеличили в регионе до 1,5 тысяч.

После введения только безналичного расчета в общественном транспорте пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими и социальными картами, а также картами "Стрелка" и "Тройка".

"Безналичная оплата проезда удобна в первую очередь для пассажиров - проезд можно оплатить в одно касание, сокращая время на посадку и ожидание сдачи, а водитель не отвлекается на прием наличных. При оплате транспортными картами также действует система скидок - от 7% до 35% можно экономить на поездках ежемесячно, если постоянно пользоваться картами", - добавила Кротова.