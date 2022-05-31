Дептранс Москвы сообщил о пробках до 6 балллов из-за дождя

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Москве с раннего утра идет дождь, местами сильный, пробки на дорогах в 9:15 составляли 6 баллов, движение транспорта также осложняется снижением скорости и дорожно-транспортными происшествиями, сообщили в городском Департаменте транспорта.

Затруднено движение в центре столицы, а также на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

"В городе местами идет сильный дождь - просим водителей быть внимательнее за рулем. Просим водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты", - говорится в сообщении.

По прогнозу, дождь будет идти весь день.

Днем ранее Росгидромет предупреждал, что в столичном регионе за вторник с вероятностью 95% может выпасть до 17 мм осадков - треть месячной нормы мая (51 мм).