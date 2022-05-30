Последний день весны в Москве будет дождливым

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В столичном регионе 31 мая будет дождливо и ветрено, прогнозируют Росгидромет и Гидрометцентр России.

Во вторник в Москве с вероятностью 95% может выпасть до 17 мм осадков - треть месячной нормы мая (51 мм), сообщает сайт Росгидромета.

Гидрометцентр России предупреждает, что во вторник в столичном регионе ожидаются облачная, с прояснениями погода, кратковременные дожди, порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха в городе не превысит 19-21 градусов.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что май в Москве, по предварительной оценке, пока на 2,5 градуса холоднее многолетней нормы.

"По данным на 30 мая, в городе выпало 56 мм осадков - 110% климатической нормы", - уточнили в метеобюро.

Самым дождливым было 27 мая, когда за 12 часов на город выпало 22 мм осадков - более 40% месячной нормы.